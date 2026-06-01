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Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Théâtre Quintaou Anglet

Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Théâtre Quintaou Anglet

Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Théâtre Quintaou Anglet dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Théâtre Quintaou

Adresse : 1 allée de Quintaou

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Anglet

Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

L’école de danse Agnalys Ballet Jazz présente son spectacle annuel de fin d’année Dansez, Vivez, Partagez .

Pour petits et grands, ce spectacle est un moment de partage, de connections entre les danseurs, leur famille mais aussi les amoureux de la danse.   .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01  information@anglet-cotebasque.com

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English : Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz

L’événement Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet

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