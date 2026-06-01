Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Théâtre Quintaou Anglet

Anglet

Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’école de danse Agnalys Ballet Jazz présente son spectacle annuel de fin d’année Dansez, Vivez, Partagez .

Pour petits et grands, ce spectacle est un moment de partage, de connections entre les danseurs, leur famille mais aussi les amoureux de la danse. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz

L’événement Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet