Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Théâtre Quintaou Anglet
Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Théâtre Quintaou Anglet dimanche 28 juin 2026.
Anglet
Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’école de danse Agnalys Ballet Jazz présente son spectacle annuel de fin d’année Dansez, Vivez, Partagez .
Pour petits et grands, ce spectacle est un moment de partage, de connections entre les danseurs, leur famille mais aussi les amoureux de la danse. .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz
L’événement Spectacle Dansez, Vivez, Partagez par Agnalys Ballet Jazz Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet
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