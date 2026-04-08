Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Anglet

Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ?

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Au cours d’une balade au crépuscule, observez les différents points lumineux présents sur le territoire et les initiatives d’adaptation entreprises par la ville pour répondre aux enjeux liés à l’énergie et favoriser la présence de la biodiversité nocturne.

Animé par les Directions des Espaces Publics et de l’Environnement.

Dès 8 ans.

Durée 1h30.

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ?

L’événement Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet