Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet mercredi 13 mai 2026.
Anglet
Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ?
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 22:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Au cours d’une balade au crépuscule, observez les différents points lumineux présents sur le territoire et les initiatives d’adaptation entreprises par la ville pour répondre aux enjeux liés à l’énergie et favoriser la présence de la biodiversité nocturne.
Animé par les Directions des Espaces Publics et de l’Environnement.
Dès 8 ans.
Durée 1h30.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ?
L’événement Eclairage public et biodiversité, quelles adaptations ? Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet