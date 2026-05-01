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Coupe de France de waveski surfing Plages de La Barre et des Cavaliers Anglet

Coupe de France de waveski surfing Plages de La Barre et des Cavaliers Anglet

Coupe de France de waveski surfing Plages de La Barre et des Cavaliers Anglet jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Plages de La Barre et des Cavaliers

Adresse : 299 avenue de l'Adour

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Anglet

Coupe de France de waveski surfing

Plages de La Barre et des Cavaliers 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-14

L’AOCK organise la Coupe de France de waveski surfing sur les spots réputés de La Barre et des Cavaliers, à Anglet.
Pendant 3 jours de compétition, les meilleurs riders français s’affronteront dans des conditions de surf exceptionnelles pour offrir un spectacle unique aux passionnés de glisse.
Performance et convivialité seront au rendez-vous pour cet événement incontournable de la saison.
Venez vibrer au rythme des vagues et découvrir l’élite du waveski français.   .

Plages de La Barre et des Cavaliers 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 29 72 61  aock64@gmail.com

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English : Coupe de France de waveski surfing

L’événement Coupe de France de waveski surfing Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet

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