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Atelier de préparation et décoration de cookies à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

Atelier de préparation et décoration de cookies à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet

Atelier de préparation et décoration de cookies à Maison Chiberta Maison Chiberta Anglet samedi 23 mai 2026.

Lieu : Maison Chiberta

Adresse : 104 boulevard des Plages

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Anglet

Atelier de préparation et décoration de cookies à Maison Chiberta

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Atelier gourmand de préparation et de décoration de cookies au chocolat de la Valrhona, animé par l’équipe pâtisserie de la Maison Chiberta.

À l’issue de l’atelier, les participants partageront un goûter accompagné d’une boisson et d’une pâtisserie, avant de repartir avec leurs créations.   .

Maison Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   marketing.biarritz@afgroupe.com

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English : Atelier de préparation et décoration de cookies à Maison Chiberta

L’événement Atelier de préparation et décoration de cookies à Maison Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet

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