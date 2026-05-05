Nuit européenne des musées Villa Beatrix Enea Anglet

Anglet

Nuit européenne des musées

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, la Villa Beatrix Enea ouvre jusqu’à 20h. L’occasion de découvrir Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances , une exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Anglet a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Anglet