Nuit européenne des musées Villa Beatrix Enea Anglet
Nuit européenne des musées Villa Beatrix Enea Anglet samedi 23 mai 2026.
Anglet
Nuit européenne des musées
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, la Villa Beatrix Enea ouvre jusqu’à 20h. L’occasion de découvrir Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances , une exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien. .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Anglet a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Anglet
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