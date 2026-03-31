Jeu de piste Les trésors de la biodiversité Parc de Baroja Anglet

Anglet

Jeu de piste Les trésors de la biodiversité

Parc de Baroja 9 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 11:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Viens vivre une aventure exceptionnelle en famille à travers un jeu de piste captivant à la découverte des trésors de la biodiversité ! Énigmes, défis et observations vous guideront pour percer les secrets des espèces qui nous entourent. Une expérience ludique et interactive pour apprendre, explorer et s’émerveiller ensemble au cœur de la nature.

Animé par l’association Terre Buissonnière.

7/12 ans.

Un premier départ aura lieu à 10h et un second à 11h pour une durée de 45 minutes.

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité le 21 mai durant la Fête de la Nature, plusieurs activités vous sont proposées afin de découvrir la biodiversité. .

Parc de Baroja 9 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Jeu de piste Les trésors de la biodiversité

L’événement Jeu de piste Les trésors de la biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet