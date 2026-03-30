Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier rencontre biodiversité 297 avenue de l'Adour Anglet 2026-05-24

Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet dimanche 24 mai 2026.

Atelier rencontre biodiversité

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ? Il répondra à tous les curieux de nature !

Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public.
Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Atelier rencontre biodiversité

L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet

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