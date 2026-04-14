BOURSE AUX VELOS, ALSH Parc de Baroja, Anglet

BOURSE AUX VELOS Samedi 30 mai, 09h30 ALSH Parc de Baroja Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Cette bourse aux vélos, organisée à l’occasion de la journée TOUS A VELO de la ville d’Anglet, se déroulera le samedi 30 mai 2026 dans l’enceinte du Parc de Baroja

Elle va permettre aux uns de recycler leur vélo et à d’autres de s’équiper sans se ruiner, ou encore à chaque famille de faire évoluer le matériel de leurs enfants.

Mais c’est aussi l’opportunité de changer de mode de transport et de se remettre en selle en profitant des beaux jours !

Donnez une seconde vie à vos cycles en les déposant dès 9 h 30 à l’Association CLAVETTE et Cie pour diagnostic (pas de trottinettes, ou accessoires ni de pièces détachées) Vente entre 10h et 17h.

Récupération fruits de la vente et invendus entre 17h et 17h30.

Anticipez la bourse et faites réviser vos vélos à vendre !

ALSH Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Quatre Cantons Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 74 66 60 »}]

Vendez, achetez, renouvelez les vélos des petits et grands avant la belle saison!

Clavette & Cie