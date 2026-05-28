Tous à vélo Domaine de Baroja Anglet

Anglet

Tous à vélo

Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

En famille, entre amis ou en solo, tous à vélo ! La Ville d’Anglet vous propose de fêter la petite reine sous toutes ses formes au travers d’un programme d’animations et d’un village d’exposants avec des professionnels du vélo, des associations locales…

Les temps forts

– La bourse aux vélos, dès 9h30

– La convergence à vélo depuis Ondres (15 km), dès 9h40

– Sortie vélo hors les murs pour découvrir le patrimoine naturel des espaces naturels d’Anglet, dès 10h30

– Sorties vélos encadrées (5 km) à 11h, 15h30 et 17h, ou en libre accès

Tout au long de la journée

– Exposition Belles Echappées

– Conseils et essais gratuits

– Révision de vélos

– Initiations

– Jeux pour tous

– Déambulations

– Restauration sur place

… .

Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Tous à vélo

L’événement Tous à vélo Anglet a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Anglet