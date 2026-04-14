JOURNEE TOUS A VELO – ANGLET, ALSH Parc de Baroja, Anglet

JOURNEE TOUS A VELO – ANGLET Samedi 30 mai, 10h00 ALSH Parc de Baroja Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

La ville d’Anglet dédie cette journée du Samedi 30 mai 2026 à la petite reine

Village d’exposants avec des professionnels du vélo et de nombreuses associations, stand Voyage à vélo, réparation et contrôles de base,

Bourse aux vélos, conseils et essais de vélos cargo, sorties vélos en famille, maniabilité, espace de restauration et gourmandises, jeux et animations autour du vélo avec des lots à gagner.

Convergence à vélo depuis Ondres, animation musicale avec Les Cyclos clowns…

Programme complet sur le site de la ville www.anglet.fr

ALSH Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Quatre Cantons Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.anglet.fr »}]

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h, venez profiter d’une journée TOUS A VELO

Ville d’Anglet