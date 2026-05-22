Ateliers fête des mères chez Mendi Mendi, le jardin de tous Anglet

Anglet

Ateliers fête des mères chez Mendi

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Mendi célèbre la fête des mères avec des ateliers créatifs spécialement pensés pour les enfants de 3 à 12 ans.

Par créneaux d’une heure et adaptés selon les âges, les enfants pourront laisser parler leur créativité en rempotant une plante ou en réalisant un bouquet dans un pot en terre cuite. Chaque création pourra ensuite être décorée selon leur imagination pour offrir un cadeau unique et personnalisé à leur maman.

Les créneaux et ateliers

• Pour les enfants de 3 à 5 ans atelier rempotage de 3 plantes + dessins de 10h à 11h ;

• Pour les enfants de 5 à 7 ans atelier rempotage de 3 plantes + dessins de 11h à 12h ;

• Pour les enfants de 8 à 10 ans création d’un bouquet piqué dans un pot en terre cuite + dessins de 14h à 15h ;

• Pour les enfants de 10 à 12 ans création d’un bouquet piqué dans un pot en terre cuite + dessins de 15h à 16h. .

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 80 41 mendi@mendiburu.eu

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English : Ateliers fête des mères chez Mendi

L’événement Ateliers fête des mères chez Mendi Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet