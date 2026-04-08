Zoom sur la mare Parc du Maharin Anglet

Anglet

Zoom sur la mare

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la rencontre des amphibiens et des insectes aquatiques qui se cachent aux abords des mares et comprenez leur mode de vie selon les différentes températures de l’eau.

Un guide naturaliste aura à cœur de vous dévoiler la richesse du milieu.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Dès 4 ans.

Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h.

Dans le cadre de la Fête des mares

Vous êtes amoureux de la nature ou tout simplement curieux ? Vous souhaitez en savoir davantage sur les mares, les libellules, les tritons… ? La Fête des mares propose des événements adaptés à tous, du plus jeune au plus âgé. .

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Zoom sur la mare

L’événement Zoom sur la mare Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet