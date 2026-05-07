Visite en langue gasconne de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Villa Beatrix Enea Anglet

Anglet

Visite en langue gasconne de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances nous vous proposons un temps en gascon. Frédéric Handy, médiateur en arts visuels et conteur nous guidera dans cette exposition à travers les contes traditionnels et nous proposera un échange en langue gasconne. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Visite en langue gasconne de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances

L’événement Visite en langue gasconne de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet