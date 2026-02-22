Nico’o Écuries de Baroja Anglet

Nico’o

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Nico’o se passionne très tôt pour la guitare. Surfeur depuis son enfance, il rêve de Polynésie. Un choc émotionnel se produit dès l’ouverture des portes de l’avion quand il entend le son du ukulélé. Il apprend alors avec les locaux au rythme des soirées de Teahupo’o et Taravao… Hawaïan jazz, traditionnel, Slack key, musique du Pacifique, le tout agrémenté d’influences plus modernes, font de sa musique un mix original et coloré. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nico’o

L’événement Nico’o Anglet a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Anglet