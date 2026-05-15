Les échoppes de La Maison Zabaldu La Maison Zabaldu Anglet
Les échoppes de La Maison Zabaldu La Maison Zabaldu Anglet samedi 6 juin 2026.
Anglet
Les échoppes de La Maison Zabaldu
La Maison Zabaldu 12 allée Mouesca Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Une dizaine d’artisanes et d’artisans d’art se réunissent à La Maison Zabaldu, un lieu incontournable !
Ils vous donnent rendez-vous pour un week-end d’exposition, de vente, d’animations et de démonstrations.
Les échoppes sont toujours des moments privilégiés, de véritables parenthèses enchantées, riches en échanges et en découvertes.
Venez partager cette expérience en famille ou entre amis.
Exposition, animations, concert, buvette. .
La Maison Zabaldu 12 allée Mouesca Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Les échoppes de La Maison Zabaldu
L’événement Les échoppes de La Maison Zabaldu Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet
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