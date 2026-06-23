Grand Prix de Chiberta Golf de Chiberta Anglet
Grand Prix de Chiberta Golf de Chiberta Anglet jeudi 2 juillet 2026.
Anglet
Grand Prix de Chiberta
Golf de Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Le Grand Prix de Chiberta et le Grand Prix Dames Célia Barquin est l’un des rendez-vous majeurs du golf amateur français.
Créée en 1989, cette compétition prestigieuse réunit chaque année joueuses et joueurs de haut niveau venus se mesurer sur l’un des plus beaux links de la Côte basque. .
Golf de Chiberta 104 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 51 10
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English : Grand Prix de Chiberta
L’événement Grand Prix de Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Anglet
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