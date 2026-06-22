Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville Le Maharin Anglet

Informations pratiques

Anglet

Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville

Le Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:15:00

Date(s) :

2026-07-08

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

La Direction de l’Environnement, vous propose une découverte du Maharin qui se caractérise par la qualité de ses aménagements. Véritable poumon vert, le lieu a préservé son caractère boisé, ses berges et son ruisseau.

Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité des zones humides du site.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public dès 6 ans. .

Le Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville

L’événement Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville Anglet a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Anglet