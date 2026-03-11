72ème Critérium Bouliste de la ville de Laragne-Montéglin

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-27

Pour une semaine, Laragne devient la capitale de la Petite Boule ! Organisé par la Petite Boule Laragnaise et la FDPJP 05.

Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 64 09 76 petiteboulelaragnaise@gmail.com

For one week, Laragne becomes the capital of the Petite Boule ! Organized by the Petite Boule Laragnaise and the FDPJP 05.

