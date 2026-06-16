74e Rencontres internationales de Lure Lurs
74e Rencontres internationales de Lure Lurs samedi 22 août 2026.
Lurs
74e Rencontres internationales de Lure
La Chancellerie Lurs Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 425 – 425 – 425 EUR
+ 30 ans, 65 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-22
Depuis 1952, les Rencontres de Lure examinent l’écriture sous toutes ses formes.
Une semaine de conférences qui a lieu tous les ans, fin août, dans le village de Lurs, en Provence.
74e édition “Nos vertiges Formats, échelles, mesures et démesure”.
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La Chancellerie Lurs 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur info@delure.org
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English :
Since 1952, the Rencontres de Lure have explored writing in all its forms.
A week-long series of lectures held annually in late August in the village of Lurs, in Provence.
74th edition: “Our Vertigo: Formats, Scales, Measurements, and Excess.”
L’événement 74e Rencontres internationales de Lure Lurs a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence de Développement des Alpes-de-Haute-Provence