Lurs

74e Rencontres internationales de Lure

La Chancellerie Lurs Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 425 – 425 – 425 EUR

+ 30 ans, 65 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-22

Depuis 1952, les Rencontres de Lure examinent l’écriture sous toutes ses formes.

Une semaine de conférences qui a lieu tous les ans, fin août, dans le village de Lurs, en Provence.

74e édition “Nos vertiges Formats, échelles, mesures et démesure”.

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La Chancellerie Lurs 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur info@delure.org

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English :

Since 1952, the Rencontres de Lure have explored writing in all its forms.

A week-long series of lectures held annually in late August in the village of Lurs, in Provence.

74th edition: “Our Vertigo: Formats, Scales, Measurements, and Excess.”

L’événement 74e Rencontres internationales de Lure Lurs a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence de Développement des Alpes-de-Haute-Provence