7e tour piéton du Grand Paris express
dimanche 23 août 2026
Informations pratiques
Nous sommes les premiers passagers — mais à pied — de ces lignes de métro qui vont transformer la géographie culturelle de l’Île-de-France. Gratuits et ouverts à tous, les parcours sont accessibles avec un passe Navigo ou à pied intégralement. Bienvenue dans le Grand Paris des ouvertures.
Dates et inscriptions
Jour 1 – Départ royal de Versailles à la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines
Vendredi 21 août 2026
Rendez-vous : parking gare de Versailles-Chantiers (RER C, lignes N et U)
Ligne 18 – 19 km
COMPLET
Jour 2 : La vallée secrète de la Mérantaise et le plateau de Saclay
Samedi 22 août 2026
Rendez-vous : devant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, RER C, lignes N et U)
Ligne 18 – 20km
COMPLET
Jour 3 : Une journée sur le Plateau, entre campus et fermes céréalières
Dimanche 23 août 2026
Rendez-vous : gare de Massy-Palaiseau (RER B et C)
Ligne 18 – 18km
Inscription ici
(en vente le 17/08/2026)
Jour 4 : Du centre Pompidou francilien à l’aéroport d’Orly, par Montjean
Lundi 24 août 2026
Rendez-vous : gare de Massy-Palaiseau (RER B et C)
Ligne 18 – 17km
COMPLET
Jour 5 : De l’Île Seguin à la Cité universitaire de Paris, par la ligne 15
Mardi 25 août 2026
Rendez-vous : métro Pont de Sèvres (ligne 9)
Ligne 15 Sud – 16km
COMPLET
Jour 6 : La Bièvre ressuscitée, d’Arcueil à la plus belle gare du monde
Mercredi 26 août 2026
Rendez-vous : métro Châtillon-Montrouge (ligne 13)
Ligne 15 Sud – 15km
COMPLET
Jour 7 : De Villejuif à la BNF : entrer dans Paris par la ligne 14
Jeudi 27 août 2026
Rendez-vous : métro Villejuif-Gustave Roussy (ligne 14)
Ligne 15 Sud – 17km
COMPLET
Jour 8 : De Vitry à Saint-Maur, par le lac et les îles de Créteil
Vendredi 28 août 2026
Rendez-vous : devant la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (RER C)
Ligne 15 Sud – 18km
Inscription ici
Jour 9 : De Saint-Maur à Noisy-le-Grand, guinguettes et mémoires vives
Samedi 29 août 2026
Rendez-vous : gare de Saint-Maur–Créteil (RER A)
Ligne 15 Sud – 18km
Inscription ici
(En vente le 23/08/2026).
Jour 10 : Grand final de Saint-Maur à Chelles par les plateaux
Dimanche 30 août 2025
Rendez-vous : Devant la gare de Champigny (RER A)
Ligne 15 Sud – 20km
COMPLET
La ligne 18, qui reliera à terme Orly à Versailles via le plateau de Saclay, ouvrira ses premières gares à l’automne 2026. La ligne 15 Sud, première rocade du Grand Paris Express, suivra au printemps 2027. Quelques mois avant ces inaugurations historiques, le 7e Tour piéton vous propose de parcourir à pied ces territoires en pleine métamorphose.
Le samedi 29 août 2026
de à
Le vendredi 28 août 2026
de à
Le dimanche 23 août 2026
de à
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-08-23T00:00:00+02:00_2026-08-23T23:59:00+02:00;2026-08-28T00:00:00+02:00_2026-08-28T23:59:00+02:00;2026-08-29T00:00:00+02:00_2026-08-29T23:59:00+02:00