7e tour piéton du Grand Paris express

Informations pratiques

Nous sommes les premiers passagers — mais à pied — de ces lignes de métro qui vont transformer la géographie culturelle de l’Île-de-France. Gratuits et ouverts à tous, les parcours sont accessibles avec un passe Navigo ou à pied intégralement. Bienvenue dans le Grand Paris des ouvertures.

Dates et inscriptions

Jour 1 – Départ royal de Versailles à la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines

Vendredi 21 août 2026

Rendez-vous : parking gare de Versailles-Chantiers (RER C, lignes N et U)

Ligne 18 – 19 km

COMPLET

Jour 2 : La vallée secrète de la Mérantaise et le plateau de Saclay

Samedi 22 août 2026

Rendez-vous : devant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, RER C, lignes N et U)

Ligne 18 – 20km

COMPLET

Jour 3 : Une journée sur le Plateau, entre campus et fermes céréalières

Dimanche 23 août 2026

Rendez-vous : gare de Massy-Palaiseau (RER B et C)

Ligne 18 – 18km

Inscription ici

(en vente le 17/08/2026)

Jour 4 : Du centre Pompidou francilien à l’aéroport d’Orly, par Montjean

Lundi 24 août 2026

Rendez-vous : gare de Massy-Palaiseau (RER B et C)

Ligne 18 – 17km

COMPLET

Jour 5 : De l’Île Seguin à la Cité universitaire de Paris, par la ligne 15

Mardi 25 août 2026

Rendez-vous : métro Pont de Sèvres (ligne 9)

Ligne 15 Sud – 16km

COMPLET

Jour 6 : La Bièvre ressuscitée, d’Arcueil à la plus belle gare du monde

Mercredi 26 août 2026

Rendez-vous : métro Châtillon-Montrouge (ligne 13)

Ligne 15 Sud – 15km

COMPLET

Jour 7 : De Villejuif à la BNF : entrer dans Paris par la ligne 14

Jeudi 27 août 2026

Rendez-vous : métro Villejuif-Gustave Roussy (ligne 14)

Ligne 15 Sud – 17km

COMPLET

Jour 8 : De Vitry à Saint-Maur, par le lac et les îles de Créteil

Vendredi 28 août 2026

Rendez-vous : devant la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (RER C)

Ligne 15 Sud – 18km

Inscription ici



Jour 9 : De Saint-Maur à Noisy-le-Grand, guinguettes et mémoires vives

Samedi 29 août 2026

Rendez-vous : gare de Saint-Maur–Créteil (RER A)

Ligne 15 Sud – 18km

Inscription ici

(En vente le 23/08/2026).

Jour 10 : Grand final de Saint-Maur à Chelles par les plateaux

Dimanche 30 août 2025

Rendez-vous : Devant la gare de Champigny (RER A)

Ligne 15 Sud – 20km

COMPLET

La ligne 18, qui reliera à terme Orly à Versailles via le plateau de Saclay, ouvrira ses premières gares à l’automne 2026. La ligne 15 Sud, première rocade du Grand Paris Express, suivra au printemps 2027. Quelques mois avant ces inaugurations historiques, le 7e Tour piéton vous propose de parcourir à pied ces territoires en pleine métamorphose.

Le samedi 29 août 2026

de à

Le vendredi 28 août 2026

de à

Le dimanche 23 août 2026

de à

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-08-23T00:00:00+02:00_2026-08-23T23:59:00+02:00;2026-08-28T00:00:00+02:00_2026-08-28T23:59:00+02:00;2026-08-29T00:00:00+02:00_2026-08-29T23:59:00+02:00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

