UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

7e tour piéton du Grand Paris express

dimanche 23 août 2026

7e tour piéton du Grand Paris express

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Département
Paris

Nous sommes les premiers passagers — mais à pied — de ces lignes de métro qui vont transformer la géographie culturelle de l’Île-de-France. Gratuits et ouverts à tous, les parcours sont accessibles avec un passe Navigo ou à pied intégralement. Bienvenue dans le Grand Paris des ouvertures.

Dates et inscriptions

Jour 1 – Départ royal de Versailles à la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines
Vendredi 21 août 2026
Rendez-vous : parking gare de Versailles-Chantiers (RER C, lignes N et U)
Ligne 18 – 19 km
COMPLET

Jour 2 : La vallée secrète de la Mérantaise et le plateau de Saclay
Samedi 22 août 2026
Rendez-vous : devant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, RER C, lignes N et U)
Ligne 18 – 20km
COMPLET

Jour 3 : Une journée sur le Plateau, entre campus et fermes céréalières
Dimanche 23 août 2026
Rendez-vous : gare de Massy-Palaiseau (RER B et C)
Ligne 18 – 18km
Inscription ici
(en vente le 17/08/2026)

Jour 4 : Du centre Pompidou francilien à l’aéroport d’Orly, par Montjean
Lundi 24 août 2026
Rendez-vous : gare de Massy-Palaiseau (RER B et C)
Ligne 18 – 17km
COMPLET

Jour 5 : De l’Île Seguin à la Cité universitaire de Paris, par la ligne 15
Mardi 25 août 2026
Rendez-vous : métro Pont de Sèvres (ligne 9)
Ligne 15 Sud – 16km
COMPLET

Jour 6 : La Bièvre ressuscitée, d’Arcueil à la plus belle gare du monde
Mercredi 26 août 2026
Rendez-vous : métro Châtillon-Montrouge (ligne 13)
Ligne 15 Sud – 15km
COMPLET

Jour 7 : De Villejuif à la BNF : entrer dans Paris par la ligne 14
Jeudi 27 août 2026
Rendez-vous : métro Villejuif-Gustave Roussy (ligne 14)
Ligne 15 Sud – 17km
COMPLET

Jour 8 : De Vitry à Saint-Maur, par le lac et les îles de Créteil
Vendredi 28 août 2026
Rendez-vous : devant la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (RER C)
Ligne 15 Sud – 18km
Inscription ici

Jour 9 : De Saint-Maur à Noisy-le-Grand, guinguettes et mémoires vives
Samedi 29 août 2026
Rendez-vous : gare de Saint-Maur–Créteil (RER A)
Ligne 15 Sud – 18km
Inscription ici
(En vente le 23/08/2026).

Jour 10 : Grand final de Saint-Maur à Chelles par les plateaux
Dimanche 30 août 2025
Rendez-vous : Devant la gare de Champigny (RER A)
Ligne 15 Sud – 20km

COMPLET

La ligne 18, qui reliera à terme Orly à Versailles via le plateau de Saclay, ouvrira ses premières gares à l’automne 2026. La ligne 15 Sud, première rocade du Grand Paris Express, suivra au printemps 2027. Quelques mois avant ces inaugurations historiques, le 7e Tour piéton vous propose de parcourir à pied ces territoires en pleine métamorphose.
Le samedi 29 août 2026
de à
Le vendredi 28 août 2026
de à
Le dimanche 23 août 2026
de à
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-08-23T00:00:00+02:00_2026-08-23T23:59:00+02:00;2026-08-28T00:00:00+02:00_2026-08-28T23:59:00+02:00;2026-08-29T00:00:00+02:00_2026-08-29T23:59:00+02:00

 


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