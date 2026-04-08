7e vide grenier et marché de printemps Salle multifonctions Réguiny

Réguiny

7e vide grenier et marché de printemps

Salle multifonctions Rue de la Piscine Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier et marché de printemps avec des artisans, producteurs et créateurs.

Restauration rapide (crêpes et galettes saucisses) et buvette sur place.

Ouvert aux particuliers et aux professionnels. .

Salle multifonctions Rue de la Piscine Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 02 16 30

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English :

L’événement 7e vide grenier et marché de printemps Réguiny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté