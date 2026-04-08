7e vide grenier et marché de printemps Salle multifonctions Réguiny
7e vide grenier et marché de printemps Salle multifonctions Réguiny dimanche 14 juin 2026.
Réguiny
7e vide grenier et marché de printemps
Salle multifonctions Rue de la Piscine Réguiny Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier et marché de printemps avec des artisans, producteurs et créateurs.
Restauration rapide (crêpes et galettes saucisses) et buvette sur place.
Ouvert aux particuliers et aux professionnels. .
Salle multifonctions Rue de la Piscine Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 02 16 30
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English :
L’événement 7e vide grenier et marché de printemps Réguiny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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