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7e vide grenier et marché de printemps Salle multifonctions Réguiny

7e vide grenier et marché de printemps Salle multifonctions Réguiny dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle multifonctions

Adresse : Rue de la Piscine

Ville : 56500 Réguiny

Département : Morbihan

Début : 2026-06-14T

Fin : 2026-06-14T

Tarif :

Réguiny

7e vide grenier et marché de printemps

Salle multifonctions Rue de la Piscine Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Vide grenier et marché de printemps avec des artisans, producteurs et créateurs.
Restauration rapide (crêpes et galettes saucisses) et buvette sur place.
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.   .

Salle multifonctions Rue de la Piscine Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 02 16 30 

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English :

L’événement 7e vide grenier et marché de printemps Réguiny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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