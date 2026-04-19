7ème Chabadabada Randonée vélo Maison des associations Saint-Valery-en-Caux
7ème Chabadabada Randonée vélo Maison des associations Saint-Valery-en-Caux dimanche 10 mai 2026.
Saint-Valery-en-Caux
7ème Chabadabada Randonée vélo
Maison des associations 1 Rue Jeanne Armand Colin Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
RDV à la maison des associations de 8h30 à 10h.
Randonnée ouverte aux couples mixtes
Distance route 35km et 60 km
Distance VTT 25km .
Maison des associations 1 Rue Jeanne Armand Colin Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie
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English : 7ème Chabadabada Randonée vélo
L’événement 7ème Chabadabada Randonée vélo Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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