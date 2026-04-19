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7ème Chabadabada Randonée vélo Maison des associations Saint-Valery-en-Caux

7ème Chabadabada Randonée vélo Maison des associations Saint-Valery-en-Caux dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 1 Rue Jeanne Armand Colin

Ville : 76460 Saint-Valery-en-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Saint-Valery-en-Caux

7ème Chabadabada Randonée vélo

Maison des associations 1 Rue Jeanne Armand Colin Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

RDV à la maison des associations de 8h30 à 10h.
Randonnée ouverte aux couples mixtes
Distance route 35km et 60 km
Distance VTT 25km   .

Maison des associations 1 Rue Jeanne Armand Colin Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie  

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English : 7ème Chabadabada Randonée vélo

L’événement 7ème Chabadabada Randonée vélo Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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