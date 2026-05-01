7ème édition Tdex Fantaisies Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

7ème édition Tdex Fantaisies

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17 20:00:00

Date(s) :

2026-10-17

TEDx La Baule revient le 17 octobre 2026 pour sa 7e édition.

Cette année, place à “Fantaisies”.

Imaginaire, audace, créativité…

Autant d’élans pour raviver l’éclat de l’Humanité et réinventer notre regard sur le monde.

Scientifiques, artistes, penseurs et aventuriers se succéderont sur la scène d’Atlantia pour partager leur vision, entre émotions, découvertes et prises de conscience.

Et si nous laissions enfin toute la place à cette fantaisie que nous portons en nous ?

Pour que grandissent nos fantaisies.

Tarifs

individuel 45€

Groupe à partir de 6 36€

Etudiants demandeurs d’emploi 20€

– 16 ans Gratuit

Association Partage des Connaissances. .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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English :

L’événement 7ème édition Tdex Fantaisies La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44