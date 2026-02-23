Conférence Quand nos racines racontent Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Conférence Quand nos racines racontent

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05 23:59:00

Date(s) :

2026-05-05

Conférence Quand nos racines racontent par Évelyne Mercier.

Enseignante, écrivaine, Évelyne Mercier a la passion des mots. Devenue biographe, elle crée Racines et mémoires .

Elle apporte ses connaissances dans les recherches généalogiques et met sa plume au services des autres pour recueillir leurs récits de vie. .

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Conférence Quand nos racines racontent La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44