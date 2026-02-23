Conférence Quand nos racines racontent Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac
Conférence Quand nos racines racontent Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac mardi 5 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Conférence Quand nos racines racontent
Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 23:59:00
Date(s) :
2026-05-05
Conférence Quand nos racines racontent par Évelyne Mercier.
Enseignante, écrivaine, Évelyne Mercier a la passion des mots. Devenue biographe, elle crée Racines et mémoires .
Elle apporte ses connaissances dans les recherches généalogiques et met sa plume au services des autres pour recueillir leurs récits de vie. .
Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com
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L’événement Conférence Quand nos racines racontent La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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