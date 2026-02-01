Stages de février Drape aerien

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25

Venez découvrir le drape aerien avec Sophie LOCQUET proposé par la MJC de La Baule. Stage ouvert dès 7 ans accèssible pour les ados et les adultes.

Apporter un gouter.

Pour vous inscrire, envoyer un mail à secretariat@mjclabaule.fr ou tél au 02 40 60 37 15 pour réserver votre place. Ensuite, vous devez remplir une fiche d’inscription 2025-2026 et apporter votre règlement. L’inscription est effective avec le règlement. L’adhésion 2025-2026 est obligatoire. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages de février Drape aerien La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT44