Atelier Aquarelle et technique japonaise La Baule-Escoublac
Atelier Aquarelle et technique japonaise La Baule-Escoublac lundi 20 avril 2026.
La Baule-Escoublac
Atelier Aquarelle et technique japonaise
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:30:00
fin : 2026-04-20 11:00:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24
Dans le cadre du mois à la découverte du Japon viens participer à un atelier d’aquarelle et de technique japonaise animée par Sandrine GUILLAUME.
Atelier réservé aux 7/12 ans. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Atelier Aquarelle et technique japonaise La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
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