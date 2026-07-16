7ème festival de la photographie Sainte-Marie-aux-Mines
vendredi 16 octobre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
7ème festival de la photographie
rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Plus de 100 photographes exposants, conférences, projections et un vernissage convivial vous attendent. Entrée gratuite !
Le Festival de la Photographie en Val d’Argent revient pour sa 7¿ édition à Sainte-Marie-aux-Mines du 16 au 18 octobre 2026. Organisé par l’Association du Festival de la Photographie en Val d’Argent (AFPVA), cet événement met en lumière la photographie sous toutes ses formes et offre une vaste exploration visuelle aux amateurs comme aux passionnés.
Sur 3 lieux d’exposition, le festival propose des expositions rassemblant plus de 100 exposants passionnés, offrant au public la possibilité de découvrir une diversité de pratiques et de regards artistiques.
Cette manifestation culturelle s’inscrit comme un temps fort de la vie photographique locale et régionale, invitant chacun à parcourir et à s’immerger dans l’univers de l’image, de la créativité et de l’expression visuelle. .
rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 06 92 40 contact@afpa.fr
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English :
Over 100 exhibiting photographers, lectures, screenings and a convivial vernissage await you. Free admission!
L’événement 7ème festival de la photographie Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Val d’Argent
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