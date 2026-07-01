Visite de la mine Gabe Gottes, Mine Gabe Gottes, Sainte-Marie-aux-Mines
dimanche 20 septembre 2026 · Mine Gabe Gottes · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Visite de la mine Gabe Gottes Dimanche 20 septembre, 10h00 Mine Gabe Gottes Haut-Rhin
Visite guidée gratuite. Une participation de 3€ est demandée pour la location du matériel : casque, éclairage, ciré, bottes en caoutchouc. Prévoir des vêtements chauds (pull, pantalon, chaussettes).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
« La mine Gabe Gottes, la vie des filons ».
Visite facile, en pleine nature. À partir de 4 ans.
Mine Gabe Gottes Chemin du Rauenthal, 68160 Echery Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Échery Haut-Rhin Grand Est 03 89 58 62 11 http://asepam.org La mine Gabe Gottes a été exploitée aux XVIe, XVIIIe et XIXe siècles pour le cuivre argentifère et de 1935 à 1940 pour l’arsenic natif, faisant d’elle l’ultime mine en activité de Sainte-Marie-aux-Mines.
Un lieu chargé d’histoire, idéal pour aborder la géologie et la minéralogie. Accès en voiture
Parking à proximité de la mine Gabe Gottes
La mine Gabe Gottes, la vie des filons
Asepam
À voir aussi à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
- Les Randonnées Pique-nique Crête et Forêts du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines 7 juillet 2026
- Balade commentée Sur les pas des Amish Sainte-Marie-aux-Mines 8 juillet 2026
- 24 heures des Bagenelles FLOWER POWER Sainte-Marie-aux-Mines 11 juillet 2026
- Fête citoyenne Sainte-Marie-aux-Mines 13 juillet 2026
- Les Guinguettes Alsaciennes Sainte-Marie-aux-Mines 16 juillet 2026