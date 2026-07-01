Visite de la mine Gabe Gottes, Mine Gabe Gottes, Sainte-Marie-aux-Mines

Informations pratiques

Visite de la mine Gabe Gottes Dimanche 20 septembre, 10h00 Mine Gabe Gottes Haut-Rhin

Visite guidée gratuite. Une participation de 3€ est demandée pour la location du matériel : casque, éclairage, ciré, bottes en caoutchouc. Prévoir des vêtements chauds (pull, pantalon, chaussettes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« La mine Gabe Gottes, la vie des filons ».

Visite facile, en pleine nature. À partir de 4 ans.

Mine Gabe Gottes Chemin du Rauenthal, 68160 Echery Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Échery Haut-Rhin Grand Est 03 89 58 62 11 http://asepam.org La mine Gabe Gottes a été exploitée aux XVIe, XVIIIe et XIXe siècles pour le cuivre argentifère et de 1935 à 1940 pour l’arsenic natif, faisant d’elle l’ultime mine en activité de Sainte-Marie-aux-Mines.

Un lieu chargé d’histoire, idéal pour aborder la géologie et la minéralogie. Accès en voiture

Parking à proximité de la mine Gabe Gottes

La mine Gabe Gottes, la vie des filons

Asepam