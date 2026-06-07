Les Magny

7ème festival des Vallées Vertes

Eglise Les Magny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-05

La 7ème édition du Festival des Vallées Vertes se déroulera du 4 juillet au 9 août 2026 !

Retrouvez-nous dans les églises de Cuse-et-Adrisans, Cubry, Chassey-lès-Montbozon, les chapelles de Les Magny et de Gondenans-les-Moulins, le prieuré de Marast et le Domaine de Bournel pour 18 concerts de musique de chambre.

Entrée libre ! .

Eglise Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75

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English : 7ème festival des Vallées Vertes

L’événement 7ème festival des Vallées Vertes Les Magny a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL