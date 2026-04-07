Ciboure

7ème foire du livre et du disque basque de Ciboure Ziburuko euskal liburu eta diskoen azoka

Place du Fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Différentes maisons d’édition participeront à cette manifestation, des présentations et des conférences seront organisées tout au long de la journée. .

Place du Fronton Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 38 27 46

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English : 7ème foire du livre et du disque basque de Ciboure Ziburuko euskal liburu eta diskoen azoka

L’événement 7ème foire du livre et du disque basque de Ciboure Ziburuko euskal liburu eta diskoen azoka Ciboure a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque