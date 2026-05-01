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Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure

Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure

Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure samedi 30 mai 2026.

Lieu : Devant les restaurants

Adresse : Avenue du commandant Passicot

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ciboure

Fêtes de Socoa

Devant les restaurants Avenue du commandant Passicot Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Restauration et animations.   .

Devant les restaurants Avenue du commandant Passicot Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56 

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English : Fêtes de Socoa

L’événement Fêtes de Socoa Ciboure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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