Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure
Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure samedi 30 mai 2026.
Ciboure
Fêtes de Socoa
Devant les restaurants Avenue du commandant Passicot Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Restauration et animations. .
Devant les restaurants Avenue du commandant Passicot Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56
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English : Fêtes de Socoa
L’événement Fêtes de Socoa Ciboure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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