Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure

Ciboure

Fêtes de Socoa

Devant les restaurants Avenue du commandant Passicot Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Restauration et animations. .

Devant les restaurants Avenue du commandant Passicot Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56

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English : Fêtes de Socoa

L’événement Fêtes de Socoa Ciboure a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays Basque