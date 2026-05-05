8 Mai à vélo, Place de la Mairie, Saint-André-de-Sangonis

8 Mai à vélo Vendredi 8 mai, 14h30 Place de la Mairie Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

A l’occasion de « Mai à vélo », l’asso Saint-André Actions Citoyennes vous propose une sortie vélo familiale à la source Fontchaude de Montpeyroux Vendredi 8 Mai après-midi.

7 km A/R sur des chemins secondaires entre les vignes, hors du trafic routier.

14h30 : RDV place de la Mairie de Saint-André de Sangonis

Vérifications des vélos : on compte sur les enfants pour nous rappeler comment faire

15h : Top départ !

Vers 15h30-16h : Arrivée à Fontchaude

Goûter partagé, jeux sous les arbres ou dans le ruisseau, papote ou sieste au frais… Les plus accros pourront poursuivre leur virée beaucoup plus loin s’ils le souhaitent.

Vous ne faîtes pas de vélo ? Rejoignez-nous quand même ici : 43.6782515883781, 3.5064261423275145

17h30 : Retour vers St-André

Arrivée prévue vers 18h-18h30

Prévoyez :

Casque

Gourde d’eau (possible de la remplir à l’arrivée à la source)

Lunettes de soleil

Crème solaire

Goûter pour vous ou à partager

Eventuellement un livre, un jeu, une petite serviette si vous voulez tremper les pieds dans le ruisseau à l’arrivée

Vous pensez venir et souhaitez qu’on vous attende pour le départ ?

Vous souhaitez venir mais n’avez pas de vélo, casque, etc ?

→ Contactez-nous : sas.actionscitoyennes@gmail.com

Place de la Mairie Cours de la place Saint-André de Sangonis Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sas.actionscitoyennes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:sas.actionscitoyennes@gmail.com »}]

Balade tout public et goûter à la source de Montpeyroux !