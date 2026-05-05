8 Mai à vélo, Place de la Mairie, Saint-André-de-Sangonis
8 Mai à vélo, Place de la Mairie, Saint-André-de-Sangonis vendredi 8 mai 2026.
8 Mai à vélo Vendredi 8 mai, 14h30 Place de la Mairie Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00
A l’occasion de « Mai à vélo », l’asso Saint-André Actions Citoyennes vous propose une sortie vélo familiale à la source Fontchaude de Montpeyroux Vendredi 8 Mai après-midi.
7 km A/R sur des chemins secondaires entre les vignes, hors du trafic routier.
14h30 : RDV place de la Mairie de Saint-André de Sangonis
Vérifications des vélos : on compte sur les enfants pour nous rappeler comment faire
15h : Top départ !
Vers 15h30-16h : Arrivée à Fontchaude
Goûter partagé, jeux sous les arbres ou dans le ruisseau, papote ou sieste au frais… Les plus accros pourront poursuivre leur virée beaucoup plus loin s’ils le souhaitent.
Vous ne faîtes pas de vélo ? Rejoignez-nous quand même ici : 43.6782515883781, 3.5064261423275145
17h30 : Retour vers St-André
Arrivée prévue vers 18h-18h30
Prévoyez :
Casque
Gourde d’eau (possible de la remplir à l’arrivée à la source)
Lunettes de soleil
Crème solaire
Goûter pour vous ou à partager
Eventuellement un livre, un jeu, une petite serviette si vous voulez tremper les pieds dans le ruisseau à l’arrivée
Vous pensez venir et souhaitez qu’on vous attende pour le départ ?
Vous souhaitez venir mais n’avez pas de vélo, casque, etc ?
→ Contactez-nous : sas.actionscitoyennes@gmail.com
Place de la Mairie Cours de la place Saint-André de Sangonis Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sas.actionscitoyennes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:sas.actionscitoyennes@gmail.com »}]
Balade tout public et goûter à la source de Montpeyroux !
À voir aussi à Saint-André-de-Sangonis (Hérault)
- PLACE AU TERROIR SAINT ANDRÉ DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis 10 juillet 2026