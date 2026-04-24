Saint-André-de-Sangonis

PLACE AU TERROIR SAINT ANDRÉ DE SANGONIS

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les soirées Place au Terroir reviennent cette année dans 19 communes de la Vallée de l’Hérault. Plus que de simples marchés nocturnes, il s’agit de soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer le terroir.

Les soirées Place au Terroir reviennent cette année dans 19 communes de la Vallée de l’Hérault. Plus que de simples marchés nocturnes, il s’agit de soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer le terroir.

Cet évènement est organisé par la municipalité et le centre municipal Mozaïka, en partenariat avec la Communauté de communes et l’Office de tourisme de la Vallée de l’Hérault. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

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English :

Place au Terroir is a program in the heart of our towns and villages to enjoy the beauty of our summer evenings, sweet, simple, light and authentic!

Convivial evenings to meet local producers, artisans and winemakers to celebrate our terroir.

L’événement PLACE AU TERROIR SAINT ANDRÉ DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT