Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ QI GONG

20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Atelier de Qi Gong !

Atelier de Qi Gong par l’association Hokahey à destination des adultes et séniors. .

20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English :

Qi Gong Workshop!

L’événement BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ QI GONG Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT