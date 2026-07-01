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AGENDA · Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ QI GONG Saint-André-de-Sangonis

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-André-de-Sangonis

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
20 Cours de la Liberté
Ville
34725 Saint-André-de-Sangonis
Département
Hérault
Tarif

Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ QI GONG

20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Atelier de Qi Gong !
Atelier de Qi Gong par l’association Hokahey à destination des adultes et séniors.   .

20 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 

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English :

Qi Gong Workshop!

L’événement BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ QI GONG Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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