Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE

4 Rue Ernest Gaubert Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Venez découvrir un moment plein de mystère et d’émerveillement avec « La Magie d’Éric » !

Venez découvrir un moment plein de mystère et d’émerveillement avec « La Magie d’Éric » ! Une animation magique en plein air au parc de la Poste. Tours surprenants, illusions captivantes et bonne humeur au rendez-vous… Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! .

4 Rue Ernest Gaubert Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English : BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE

Come experience a moment full of mystery and wonder with %AB La Magie d’Éric %BB!

L’événement BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT