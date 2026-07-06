BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE Saint-André-de-Sangonis
lundi 3 août 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE
4 Rue Ernest Gaubert Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Venez découvrir un moment plein de mystère et d’émerveillement avec « La Magie d’Éric » !
Venez découvrir un moment plein de mystère et d’émerveillement avec « La Magie d’Éric » ! Une animation magique en plein air au parc de la Poste. Tours surprenants, illusions captivantes et bonne humeur au rendez-vous… Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! .
4 Rue Ernest Gaubert Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41
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English : BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE
Come experience a moment full of mystery and wonder with %AB La Magie d’Éric %BB!
L’événement BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ MAGIE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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