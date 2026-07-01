Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

MATINÉE SPORT & FUN

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Matinée sport & fun au complexe sportif !

Matinée sport & fun au complexe sportif par l’association Mozaïka. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English :

Morning of sports & fun at the sports complex!

L’événement MATINÉE SPORT & FUN Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT