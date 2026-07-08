REPAIR CAFÉ Saint-André-de-Sangonis
mardi 1 septembre 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
REPAIR CAFÉ
58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
L’association Allez Savoir vous accompagne dans la réparation de matériel électronique et petit électroménager.
L’équipe de bénévoles de l’association Allez Savoir vous accompagne dans la réparation de matériel électronique et petit électroménager, économiquement non réparable. .
58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 88 05 50 48
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English : REPAIR CAFÉ
The Allez Savoir association helps you repair electronic devices and small appliances.
L’événement REPAIR CAFÉ Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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