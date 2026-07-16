Visite commentée du jardin botanique de la Font de Bezombes, Jardin botanique de la Font de Bezombes, Saint-André-de-Sangonis

Informations pratiques

Visite commentée du jardin botanique de la Font de Bezombes 19 et 20 septembre Jardin botanique de la Font de Bezombes Hérault

La visite guidée est offerte pour le prix de l’entrée de 5€. Gratuit pour les enfants accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Gérard Simon vous accompagnera à travers ce jardin qu’il a créé en 1998 et qu’il enrichit au fil des années de nouvelles plantes.

Au cours de la visite, il partagera sa passion pour les végétaux et vous donnera de nombreux conseils.

Jardin botanique de la Font de Bezombes La Font de Bezombes, 34725 Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie 04 67 57 81 44 Situé dans une petite vallée, le jardin botanique de la Font de Bezombes présente sept jardins thématiques distincts, abritant une multitude d’espèces regroupées selon leur thème : jardin tropical, jardin désertique, jardin de marais, jardin chinois, jardin régulier, cloître de simples et potager.

L’eau provenant de la source alimente de nombreux bassins. Certains d’entre eux sont agrémentés de plantes aquatiques, tandis que d’autres accueillent des cygnes et des canards. De charmants paons se promènent librement dans les environs. En venant de Montpellier prendre la sortie n°10, direction Aniane (D 32) sur 200 m. Au stop, à gauche, direction Saint-André-de-Sangonis. Juste après le pont, suivre les panneaux « Jardin Font de Bezombes » ou « Jardin botanique ». En venant de Lodève, sortie 58 Saint-André garrigues, direction Gignac et juste avant le pont, suivre les panneaux.

Gérard SIMON vous promènera dans ce jardin qu’il a créé en 1998 et qu’il embellit au fil des années, en introduisant de nouvelles plantes. Il vous fera partager sa passion pour les végétaux et pourra…

©gérard simon