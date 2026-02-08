8 mars : une matinée sport et engagement Gymnase Rosa Parks Paris

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ligue Île-de-France de Judo organise une matinée d’échanges et de pratique sportive, ouverte à toutes et tous.

Le 8 mars 2026, de 9h30 à 12h30, au Centre sportif Rosa Parks (Paris 14e), l’événement proposera :

Un accueil café convivial.

convivial. Un atelier de self-défense accessible à tous les niveaux.

accessible à tous les niveaux. Une table ronde autour de l’égalité femmes-hommes dans le sport et du sport comme levier d’émancipation et de reconstruction pour les femmes victimes de violences.

autour de l’égalité femmes-hommes dans le sport et du sport comme levier d’émancipation et de reconstruction pour les femmes victimes de violences. Un cocktail de clôture favorisant les échanges.

Le sport, et notamment le judo, sera mis en lumière comme un outil de confiance en soi, d’émancipation et de reconstruction.

L’évènement sera parrainée par Gévrise Émane, triple championne du monde, quintuple championne d’Europe et médaillée olympique.

Interviendront également lors de la table ronde :

Véronique Felzines , art-thérapeute, professeure de judo et fondatrice de l’association Arts & Mouvements

, art-thérapeute, professeure de judo et fondatrice de l’association Arts & Mouvements Magali Baton , Secrétaire Générale de France Judo

, Secrétaire Générale de France Judo Laura Ben Kemoun , avocate pénaliste au Barreau de Paris et Présidente de l’UJA de Paris

, avocate pénaliste au Barreau de Paris et Présidente de l’UJA de Paris Yasin Veseli , coordinateur BPJEPS à France Judo et vice-champion du monde 2022 en jiu-jitsu

, coordinateur BPJEPS à France Judo et vice-champion du monde 2022 en jiu-jitsu Laurie Bazet, fonctionnaire de police et judokate ceinture noire

L’Association AFED, spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences.

L’Association Alice Milliat, engagée pour l’égalité femmes-hommes dans le sport et la valorisation du sport féminin.

Cette matinée vise à créer un espace d’échange, de sensibilisation et de pratique, où le sport devient un levier concret d’engagement et d’égalité.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, cette matinée ouverte à toutes et tous met le sport au cœur des enjeux d’égalité et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le dimanche 08 mars 2026

de 09h30 à 12h30

gratuit

lien pour s’inscrire : https://forms.gle/grqV1wpT3GrMrweM8

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T10:30:00+01:00

fin : 2026-03-08T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-08T09:30:00+02:00_2026-03-08T12:30:00+02:00

Gymnase Rosa Parks 2 Rue du Moulin des Lapins 75014 Paris

https://forms.gle/grqV1wpT3GrMrweM8 +33787240443 madeleine.rougier.idf.ffjudo@gmail.com https://www.facebook.com https://www.facebook.com



Afficher la carte du lieu Gymnase Rosa Parks et trouvez le meilleur itinéraire

