Informations pratiques

« Lecture à cœur ouvert »

La rencontre entre deux bêtes de scène au cœur du Jardin des Tuileries ! Vincent Dedienne et Camille Chamoux comptent parmi les humoristes les plus talentueux de leur génération. Mais derrière l’éclat, émerge une sensibilité à fleur de peau. 8 soirs par semaine prend la forme d’une correspondance intime, née d’une tournée solitaire et trop dense, écrite au fil des villes et des nuits de fatigue. Dans ce petit bijou de délicatesse et de drôlerie, les mots disent la scène, le métier, le trac, la solitude aussi. La présence musicale de Léopoldine HH enveloppe ces confidences et en prolonge l’écho. Sans se cacher derrière le rire, le spectacle ouvre un espace fragile, doux-amer, où l’humour devient une façon de tenir debout et de continuer à avancer. Ensemble, main dans la main !

En partenariat avec les Étés du Louvre

Un spectacle entre théâtre et musique, porté par Camille Chamoux, Vincent Dedienne et Léopoldine HH !

Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h15

payant

Tarif Tuileries A

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T20:15:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:15:00+02:00;2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T20:15:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/8-soirs-par-semaine



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