80 000 ans d’histoire et exposition temporaire de Frederico Alagna, Archéo-SAT77, Touquin

Informations pratiques

80 000 ans d’histoire et exposition temporaire de Frederico Alagna 19 et 20 septembre Archéo-SAT77 Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la toute nouvelle muséographie établie par la Société archéologique de Touquin pour l’année 2026, racontant 80 000 ans d’histoire au travers de divers vestiges locaux.

Découvrez également l’exposition temporaire de l’artiste plasticien et photographe Frederico Alagna.

Archéo-SAT77 12 rue du commerce 77131 Touquin Touquin 77131 Seine-et-Marne Île-de-France https://sat77-archeologie.fr https://www.instagram.com/touquin.archeo/ Archéo-SAT77 est une salle d’exposition dépendant de la Société archéologique de Touquin. Elle présente près de 80 000 ans d’histoire locale aux travers de différents vestiges issus de fouilles menées par l’association dans le secteur de Touquin et ses environs depuis maintenant plus de trente ans. Entrée libre et gratuite tous les samedis et les premiers dimanches du mois.

Visite libre

© Société Archéologique de Touquin