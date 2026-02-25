80 ans de la Batterie Fanfare de Bellegarde-en-Forez Stade de foot de Bellegarde-en-Forêt 42210 Bellegarde-en-Forez
80 ans de la Batterie Fanfare de Bellegarde-en-Forez Stade de foot de Bellegarde-en-Forêt 42210 Bellegarde-en-Forez samedi 6 juin 2026.
80 ans de la Batterie Fanfare de Bellegarde-en-Forez
Stade de foot de Bellegarde-en-Forêt 42210 Stade de Bellegarde Bellegarde-en-Forez Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La batterie fanfare de Bellegarde-en-Forez fêtes ses 80 ans.
.
Stade de foot de Bellegarde-en-Forêt 42210 Stade de Bellegarde Bellegarde-en-Forez 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 82 17 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bellegarde-en-Forez brass band celebrates its 80th anniversary.
L’événement 80 ans de la Batterie Fanfare de Bellegarde-en-Forez Bellegarde-en-Forez a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Forez Est