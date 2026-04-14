Bienvenue à la ferme des Délices Foréziens, une ferme respectueuse de l’environnement et de la biodiversité !, La Ferme des Délices Foréziens, Bellegarde-en-Forez

Bienvenue à la ferme des Délices Foréziens, une ferme respectueuse de l’environnement et de la biodiversité ! 5 et 6 juin La Ferme des Délices Foréziens Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Visites de la ferme avec de nombreuses activités pour divertir petits et grands : labyrinthe de maïs, lasergame outdoor, repas fermier, concerts…

La Ferme des Délices Foréziens 1230 chemin des Sermages 42210 Saint-Cyr-les-Vignes Bellegarde-en-Forez 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « delicesforeziens@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 94 62 04 »}]

La ferme agroécologique des Délices lutte contre le réchauffement climatique, notamment en produisant de l’énergie verte, par le photovoltaïque et la méthanisation.

DR