80 Artisans d’Arts exposent

Moulin de Givrauval Givrauval Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

80 artisans d’arts exposent , 40e édition exposition d’artisanat d’art et de produits du terroir.

Dans un moulin à eau du XIXème, avec son mécanisme d’origine et son parc bucolique, vous découvrirez des artisans d’art, des artistes passionnés et attachés à leur activité, ils partageront avec vous les mystérieuses facettes de leur savoir-faire. Vous pourrez découvrir sous vos yeux la création authentique d’œuvres originales, véritables objets décoratifs, utilitaires et artistiques céramiques, bijoux, jouets, vannerie, verre filé, bois tourné, sculptures, peintures, maroquinerie, vêtements, ferronnerie, marqueterie, etc.

Tous les ingrédients réunis pour passer une agréable journée en famille ou entre amis.

Pass valable pour les 3 jours.

Accès PMR. Gratuit pour les personnes handicapées. Animaux en laisse autorisés.Tout public

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Moulin de Givrauval Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 82 00 54 03 didier.goudot@orange.fr

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English :

80 artisans d’arts exposent , 40th edition: exhibition of arts and crafts and local produce.

In a 19th-century watermill, with its original mechanism and bucolic grounds, you’ll discover craftsmen and artists who are passionate about their work, and who will share with you the mysterious facets of their know-how. You’ll be able to see for yourself the authentic creation of original works, genuine decorative, utilitarian and artistic objects: ceramics, jewelry, toys, wickerwork, spun glass, turned wood, sculptures, paintings, leatherwork, clothing, ironwork, marquetry, and more.

All the ingredients for an enjoyable day out with family and friends.

Pass valid for 3 days.

PRM access. Free for disabled persons. Pets on leash allowed.

L’événement 80 Artisans d’Arts exposent Givrauval a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE