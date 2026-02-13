Cross triathlon des Cabanes Flottantes Site des Cabanes Flottantes Givrauval
Cross triathlon des Cabanes Flottantes Site des Cabanes Flottantes Givrauval dimanche 17 mai 2026.
Cross triathlon des Cabanes Flottantes
Site des Cabanes Flottantes RD966 Givrauval Meuse
2ème édition du Cross Triathlon organisé par le club PS Givrauval sur le site des Cabanes Flottantes. Cette épreuve consiste à enchainer 1300 m de natation en eau libre, 30 km de VTT et 7 km de trail sur les chemins.
Il s’agit d’une compétition affiliée FFTri et qui répondra donc au réglement de cette Fédération sportive.
Plusieurs épreuves au programme afin qu’il y en ait pour tout le monde
– Format M (inscrit au challenge national Cross triathlon)
– Format S pour découvrir la discipline
– Format Kids (6-9 & 10-13ans)
Bar et restauration sur place.Tout public
Site des Cabanes Flottantes RD966 Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 75 97 30 45 pearlouit@free.fr
English :
2nd edition of the Cross Triathlon organized by the PS Givrauval club on the Cabanes Flottantes site. The event consists of a 1300 m open water swim, 30 km mountain bike and 7 km trail run.
This is an FFTri-affiliated competition, and therefore complies with the Federation’s regulations.
There are several events on the program, so there’s something for everyone:
– Format M (part of the national Cross triathlon challenge)
– Format S to discover the discipline
– Format Kids (6-9 & 10-13 years)
Bar and catering on site.
