Cross triathlon des Cabanes Flottantes Site des Cabanes Flottantes Givrauval

Cross triathlon des Cabanes Flottantes

Site des Cabanes Flottantes RD966 Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

2ème édition du Cross Triathlon organisé par le club PS Givrauval sur le site des Cabanes Flottantes. Cette épreuve consiste à enchainer 1300 m de natation en eau libre, 30 km de VTT et 7 km de trail sur les chemins.

Il s’agit d’une compétition affiliée FFTri et qui répondra donc au réglement de cette Fédération sportive.

Plusieurs épreuves au programme afin qu’il y en ait pour tout le monde

– Format M (inscrit au challenge national Cross triathlon)

– Format S pour découvrir la discipline

– Format Kids (6-9 & 10-13ans)

Bar et restauration sur place.Tout public

30 .

Site des Cabanes Flottantes RD966 Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 75 97 30 45 pearlouit@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2nd edition of the Cross Triathlon organized by the PS Givrauval club on the Cabanes Flottantes site. The event consists of a 1300 m open water swim, 30 km mountain bike and 7 km trail run.

This is an FFTri-affiliated competition, and therefore complies with the Federation’s regulations.

There are several events on the program, so there’s something for everyone:

– Format M (part of the national Cross triathlon challenge)

– Format S to discover the discipline

– Format Kids (6-9 & 10-13 years)

Bar and catering on site.

L’événement Cross triathlon des Cabanes Flottantes Givrauval a été mis à jour le 2026-02-13 par OT SUD MEUSE