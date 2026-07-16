80e Concours de Genève – Demi-finale 3 de Direction d’Orchestre – L’OSR, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

80e Concours de Genève – Demi-finale 3 de Direction d’Orchestre – L’OSR Lundi 9 novembre, 14h30, 19h30 Victoria Hall

De CHF 10.- à CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-09T14:30:00+01:00 – 2026-11-09T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-09T19:30:00+01:00 – 2026-11-09T22:30:00+01:00

Les 6 demi-finalistes mènent une répétition publique de 45 minutes avec l’Orchestre de la Suisse Romande pour travailler des extraits de La Mer de Debussy, ainsi que le premier mouvement du Concerto pour piano ou du Concerto pour violoncelle de Schumann, tirés au sort au début de l’épreuve.

Solistes : Kevin Chen (1er Prix Piano 2022), Michiaki Ueno (1er Prix Violoncelle 2021).

LE CONCOURS DE GENÈVE – INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

Créé en 1939, le Concours de Genève figure parmi les plus importantes compétitions internationales de musique. Il a pour objectif de découvrir, promouvoir et soutenir de jeunes talents, leur donnant les outils nécessaires pour développer une carrière internationale. Chaque année, deux disciplines sont proposées en alternance, dont le piano, la flûte, le hautbois, la clarinette, le violoncelle, l’alto, le quatuor à cordes, le chant, la percussion, la direction d’orchestre et la composition.

80e ÉDITION – DIRECTION D’ORCHESTRE & COMPOSITION

Le Concours de Genève célèbre cette année sa 80e édition, avec le retour du Concours de Direction d’orchestre, pour la première fois depuis 1994 ! Les six demi-finalistes sélectionné·es à l’issue des deux premiers tours en 2025 dirigeront successivement l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Ensemble Contrechamps et l’Orchestre de la Suisse Romande au fil de trois épreuves. Les trois finalistes auront ensuite l’opportunité de diriger l’OSR lors de deux finales au Victoria Hall, dont une finale commune avec le Concours de Composition. Toutes les épreuves sont ouvertes au public et diffusées en live streaming. Elles seront présentées par les journalistes Charlotte Gardner et Antoine Pecqueur.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.concoursgeneve.ch/section/evenements/billetterie/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Les six demi-finalistes répètent avec l’Orchestre de la Suisse Romande, des extraits de La Mer de Debussy et du premier mouvement du Concerto pour piano ou du Concerto pour violoncelle de Schumann

© CÉDRIC WIDMER