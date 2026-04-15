Lancy fait son cinéma | Dragons, Parc Marignac, Genève

Lancy fait son cinéma | Dragons Jeudi 16 juillet, 21h30 Parc Marignac

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T21:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:35:00+02:00

Fin : 2026-07-16T21:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:35:00+02:00

Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking.

Flanqué de la farouche, autant qu’aventureuse, Astrid et de Gueulfor, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s’imposer dans un monde déchiré par la peur et l’incompréhension. Alors qu’une dangereuse créature réémerge des brumes du passé, menaçant à la fois les Vikings et les dragons, l’amitié d’Harold et Krokmou pourrait bien être la clef d’un nouvel avenir. Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix, en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros.

Durée : 2h05

Âge légal : 8 ans, âge suggéré : 10 ans

https://www.youtube.com/watch?v=seY55AKGmxQ

Lancy fait son cinéma

Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.

Parc Marignac Av. Eugène-Lance 28 1212 Grand-Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« data »: {« author »: « Universal Pictures France », « cache_age »: 86400, « description »: « Au cinu00e9ma le 11 juin 2025 nnSuivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/UniversalFR nTwitter : twitter.com/UniversalFR nInstagram : instagram.com/UniversalFR nTikTok : https://www.tiktok.com/@universalfr?lang=fr nThreads : https://www.threads.net/@universalfr nhttp://www.dragons-lefilm.fr n nCast: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz, Murray McArthurnEcrit et ru00e9alisu00e9 par : Dean DeBloisnProduit par : Marc Platt, Dean DeBlois, Adam SiegelnnDean DeBlois, visionnaire cru00e9atif u00e0 l’origine de la trilogie Dragons de DreamWorks Animation, trois fois nommu00e9 aux Oscarsu00ae et lauru00e9at d’un Golden Globe, nous offre une ru00e9imagination u00e9poustouflante du film qui a lancu00e9 la franchise bien-aimu00e9e. nnSur l’u00eele sauvage de Berk, ou00f9 les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnu00e9s depuis des gu00e9nu00e9rations, Harold (Mason Thames ; The Black Phone, For All Mankind) se distingue. Fils inventif mais nu00e9gligu00e9 du chef Stoick le Vaste (Gerard Butler, qui reprend la voix de la franchise animu00e9e), Harold du00e9fie des siu00e8cles de tradition lorsqu’il se lie d’amitiu00e9 avec Krokmou, un redoutable dragon Furie Nocturne. Leur lien improbable ru00e9vu00e8le la vu00e9ritable nature des dragons et remet en question les fondements mu00eames de la sociu00e9tu00e9 viking. nnAvec la fu00e9roce et ambitieuse Astrid (Nico Parker, nominu00e9e aux BAFTA ; Dumbo, The Last of Us) et l’excentrique forgeron du village Gobber (Nick Frost ; Snow White and the Huntsman, Shaun of the Dead) u00e0 ses cu00f4tu00e9s, Harold affronte un monde du00e9chiru00e9 par la peur et l’incompru00e9hension. nnAlors qu’une menace ancestrale u00e9merge, mettant en danger u00e0 la fois les Vikings et les dragons, l’amitiu00e9 de Harold avec Krokmou devient la clu00e9 pour forger un nouvel avenir. Ensemble, ils doivent naviguer sur le chemin du00e9licat de la paix, s’envoler au-delu00e0 des frontiu00e8res de leurs mondes et redu00e9finir ce que signifie u00eatre un hu00e9ros et un leader. nnLe film met u00e9galement en vedette Julian Dennison (Deadpool 2), Gabriel Howell (Bodies), Bronwyn James (Wicked), Harry Trevaldwyn (Smothered), Ruth Codd (The Midnight Club), Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy), nommu00e9 aux BAFTA, et Murray McArthur (Game of Thrones).nnDragons est u00e9crit, produit et ru00e9alisu00e9 par DeBlois. Il est u00e9galement produit par Marc Platt (Wicked, La La Land), trois fois nommu00e9 aux Oscars, et par Adam Siegel (Drive, 2 Guns), lauru00e9at d’un Emmy Award. How To Train Your Dragon fait partie du programme Filmed For IMAXu00ae, qui offre aux cinu00e9astes la technologie IMAXu00ae pour les aider u00e0 offrir au public du monde entier l’expu00e9rience cinu00e9matographique la plus immersive qui soit. nnInspiru00e9e de la su00e9rie de livres de Cressida Cowell, best-seller du New York Times, la franchise Dragons de DreamWorks Animation a captivu00e9 le public du monde entier, ru00e9coltant quatre nominations aux Academy Awardu00ae et plus de 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Aujourd’hui, gru00e2ce u00e0 des effets visuels de pointe, DeBlois transforme sa saga animu00e9e bien-aimu00e9e en un spectacle en prises de vues ru00e9elles u00e0 couper le souffle, donnant vie aux aventures u00e9piques de Harold et Krokmou avec un ru00e9alisme u00e9poustouflant, alors qu’ils du00e9couvrent le vu00e9ritable sens de l’amitiu00e9, du courage et de la destinu00e9e. » », « type »: « video », « title »: « Dragons – Bande annonce officielle VF [Au cinu00e9ma le 11 Juin] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/seY55AKGmxQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=seY55AKGmxQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChbOoefuXz17nioY3sgvZxQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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de Dean DeBlois | Action, aventure

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