81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Duclair Duclair
81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Duclair Duclair vendredi 8 mai 2026.
Duclair
81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Duclair
Rue Robert Schuman Duclair Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
10h30 Rassemblement des personnalités, place du Général de Gaulle sur le parvis de la Mairie
10h45 Départ du cortège pour se rendre au Monument aux Morts précédé du Rappel de Duclair, des sapeurs-pompiers de Duclair et des Anciens Combattants, Les élèves de l’école élémentaire Malraux et du collège Gustave Flaubert sont associés à cette manifestation
11h00 Dépôt de gerbe et Hommage à nos morts
11h15 Retour mairie et allocutions .
Rue Robert Schuman Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie
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English : 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Duclair
L’événement 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Duclair Duclair a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Rouen tourisme
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