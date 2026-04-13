Quillan

81ÈME CRITERIUM INTERNATIONAL DE QUILLAN

Quillan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Le critérium cycliste de Quillan fêtera son 81ème anniversaire, un évènement qu’il convient de marquer !

Cette année encore, retrouvez les plus grands noms du tour de France pour cet événement d’envergure nationale.

Cette épreuve jouit du titre du critérium le plus ancien de France, elle est née en 1938 et seule la seconde guerre mondiale l’a interrompue pendant six ans.

La tradition permet au public pendant les 2 heures précédant la course de côtoyer les coureurs.

A 14h, rencontre avec les coureurs, à 16h, lancement de l’épreuve pour 75 tours de ville soit 84 km.

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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 71 98 04 81

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English :

The critérium cycliste de Quillan will be celebrating its 81st anniversary, an event worth marking!

Once again this year, the biggest names in the Tour de France will be on hand for this nationwide event.

The event is France?s oldest criterium, dating back to 1938, and only interrupted for six years by the Second World War.

Tradition allows the public to rub shoulders with the riders during the 2 hours preceding the race.

At 2 p.m., the public meets the riders, and at 4 p.m., the race kicks off for 75 laps of the city, a total of 84 km.

L’événement 81ÈME CRITERIUM INTERNATIONAL DE QUILLAN Quillan a été mis à jour le 2026-04-13 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT