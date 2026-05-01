Saint-Martin-la-Méanne

82e anniversaire du Conseil National de la Résistance

1 Rue Emile Dichamp Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée de commémoration consacrée au 82e anniversaire du Conseil National de la Résistance. Cette rencontre rassemble plusieurs associations mémorielles, syndicales et citoyennes autour du devoir de mémoire, de l’histoire de la Résistance et des valeurs républicaines. Des temps d’échanges et d’animations sont proposés tout au long de la journée au foyer rural Emile Dichamp à Saint-Martin-la-Méanne. .

1 Rue Emile Dichamp Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 34 11

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English :

L’événement 82e anniversaire du Conseil National de la Résistance Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-21 par Corrèze Tourisme